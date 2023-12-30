Число погибших при обстреле в Белгороде выросло до 14

Число погибших в Белгороде после ракетного обстрела Вооруженных сил Украины выросло до 14, сообщает МЧС РФ.

По уточненной информации ведомства, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным Минобороны России, украинские военные нанесли удар двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Ведомство утверждает, что ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» упали в черте города.

В результате атаки была разрушена гражданская инфраструктура, в том числе региональный дом правительства и медицинский колледж. В Белгороде возникли не менее десяти очагов возгорания, все они были оперативно потушены.