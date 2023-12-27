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Робот «вонзил когти» в человека на заводе Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Робот вышел из строя и напал на инженера компании Tesla на гигафабрике в Техасе, машина «вонзила когти в человека», следует из отчета о травмах.

«Робот прижал человека, когда тот программировал отключенные машины, а затем вонзил металлические когти в спину и руку инженера, оставив кровавый след на поверхности завода», — описывает инцидент Daily Mail со ссылкой на отчет о травмах.

ЧП произошло еще в 2021 году. Робот был предназначен для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Газета также пишет, что в 2022 году каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.

Робот в сельскохозяйственном сортировочном центре в Южной Корее спутал человека с коробкой и убил

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