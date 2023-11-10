Робот спутал человека с коробкой и убил

Несчастный случай произошел в Южной Корее, там в сельскохозяйственном сортировочном центре робот не сумел отличить сотрудника от коробки и нанес ему смертельные травмы.

Сотрудник центра проверял работу датчиков промышленного робота. Скорее всего, в его настройках произошел сбой идентификации: машина приняла работника за коробки с болгарским перцем, пишет The Guardian.

В задачи робота входило поднимать и ставить емкости на поддон. С человеком, которого техника приняла за коробку, была проделана та же операция.

Робот слишком сильно прижал мужчину к конвейерной ленте и нанес ему серьезные травмы лица и груди. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция проведет расследование случившегося.