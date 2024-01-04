Хорошее термобелье должно выполнять две основные функции — обеспечивать комфортную температуру тела и сохранять кожу сухой. Для разных уровней активности, например, для обычных прогулок в городе и для спорта, существуют свои линейки моделей. Они отличаются по технологиям, материалам и цене.

Термобелье — это нательная одежда, своего рода «первый слой», плотно прилегающий к телу. Оно, как правило, состоит из штанов и кофт с длинным рукавом. Но с аналогичными свойствами можно также купить футболки, трусы, женские топы, носки.

Виды термобелья

Функциональные качества такой одежды зависят от целей, для которых оно применяется. Существует три основных вида термобелья.

Для повседневной носки. Оно используется в холодную погоду для зимней прогулки, похода в магазин, ожидания транспорта на остановке. При таких нагрузках человек сильно не потеет, поэтому основная функция здесь — теплосберегающая.

Универсальное. Оно может использоваться как для повседневных, так и других нужд: работе на улице, занятий спортом на открытом воздухе. При такой активности люди потеют интенсивней, поэтому «первый слой» должен не только сохранять тепло, но и отводить влагу.

Спортивное. Такое белье используется в режиме высоких физических нагрузок: бег, лыжи. Тело активно выделяет пот, поэтому нужно активное влагоотведение. Мышцы при такой нагрузке вырабатывают много тепла, значит можно немного пожертвовать теплоизоляционными качествами в пользу необходимой для спорта эластичности.

Спортивный тип представляет собой компрессионное термобелье, поддерживающее мышцы и стимулирующее кровоток. Но такой «первый слой» хорошо работает только при физической нагрузке, на остановке в мороз в нем не постоишь.

Материалы

Термобелье — высокотехнологичная одежда. В нем используются как традиционные, так и современные материалы в разных сочетаниях.

Шерсть. Обычно используют волокно овец-мериносов. Это мягкий, приятный телу материал, прекрасно сохраняющий тепло. С отводом влаги у него проблемы. Поэтому шерсть использует в повседневном и универсальном, но никак не в спортивном белье.

Маркировка термобелья



Маркировка размеров термобелья у разных производителей отличается. Но главный параметр общий — степень плотности (теплоизоляции):



х-iight — максимально легкое

light — легкое

warm — теплое

x-warm — очень теплое

Синтетические ткани. Наиболее полно обеспечивают функционал, необходимый для термобелья. В сочетании с шерстью в разных пропорциях отлично сохраняют тепло. Полипропилен обладает хорошими теплоизоляционными качествами и влагоотводящими качествами. Полиамид легок и прекрасно выводит влагу. Полиэстер также очень эластичен, одежда из него плотно прилегает к телу.

Ткани с эффектом Dry Fit. Сотканы из тех же синтетических тканей, но имеют сложную, часто многослойную структуру. Они созданы с целью максимального отвода влаги, поэтому используются только в спортивном термобелье.