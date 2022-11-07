Правильный климат-контроль: выбираем горнолыжный костюм

Обычные зимние куртка и штаны не подойдут для катания даже начинающему горнолыжнику или сноубордисту. Важно, чтобы материал обеспечивал климат-контроль — выводил влагу и защищал от снега. Гендиректор спортивного магазина ApolloSport.pro Александр Мамац рассказал, как выбрать правильный горнолыжный костюм.

Горнолыжные костюмы шьют из синтетики, так как она не мнется и быстро сохнет. Специальные ткани плотные, но легкие и долговечные. Например, это лайкра, полиэстр, нейлон или эластан. Их дополнительно обрабатывают водоотталкивающей пропиткой. При выборе надо обратить внимание — тянется или нет внешний материал.

Следующий момент — утеплитель. Большинство производителей спортивной одежды сейчас используют тинсулейт. Это синтетический заменитель гусиного или утиного пуха, хорошо держит тепло и не деформируется даже при стирках изделия. Еще один вариант — легкий, эластичный и мягкий изософт. Его волокна не смещаются даже после многочисленных стирках. Одежда с ним выдержит даже экстремальный холод до минус 30 градусов.

«Не стоит выбирать натуральный утеплитель. Вообще пух используется крайне редко. Он очень теплый, а если намокает и сминается, то перестает греть. Также он долго сохнет», — объясняет Мамац.

Но главная составляющая горнолыжки — это мембрана, которая служит своеобразным барьером для блокировки одних веществ и пропуска других.

Виды мембраны

Мембранная ткань находится сразу под верхним материалом и до утеплителя. В спортивной одежде мембрана не пропускает влагу от дождя и снег снаружи, но при этом позволяет поту проходить сквозь себя изнутри и выводиться наружу. Обычно это полиуретановая либо тефлоновая пленка.

Часто мембранная одежда маркируется сокращениями: 2L, 2.5L и 3L. Это обозначение, сколько слоев материала входит в состав ткани.

2L (2-layer) — двухслойная конструкция, придуманная еще в 1970-х годах. Мембранная пленка приклеивается изнутри к внешнему слою, а затем закрывается подкладкой, так как она уязвима, а также не слишком приятна на ощупь. Именно с такой мембраной шьют утепленную одежду, располагая утеплитель с внутренней стороны ткани.

Горнолыжная одежда — это внешний материал, мембрана, утеплитель и подкладка.

2.5L (2.5-layer) — в этом случае на мембрану наносят дополнительное защитное полимерное покрытие, что дает возможность отказаться от подкладки, и сделать вещь легкой. Поэтому обычно такая конструкция используется в «летней» одежде: для бега, езды на велосипеде, трекинге.

3L (3-layer) — тип конструкции, при которой мембрана вклеивается между лицевой и подкладочной тканью. Получается легкое, прочное, не сковывающее движения полотно. В горнолыжной одежде, например, используется в куртках для фрирайда.

«От ветра защищает непосредственно мембрана, а не внешний материал. Чем выше показатель мембраны, тем лучше влагозащитная и ветрозащитная функция. Поэтому обязательно нужно изучить ее свойства. Основные параметры обычно указаны на ярлычках и этикетках изделия», — отмечает специалист.

В магазинах ApolloSport.pro представлены канадский бренд High Experience, RUNNING RIVER, Snow Headquarter, DARE2B. В них обычно используется двухслойная мембрана.

Обозначения на этикетках

Водонепроницаемость — способность защищать от внешних осадков, дождя, снега и мокрого снега. Указывается в миллиметрах. Выше цифра — лучше защита:

5000 мм — начальный уровень непромокаемой куртки

10000–15000 мм — средний уровень, выдержит мокрый снег

20000 мм и выше — экстремальный уровень, справится с любыми осадками

Основные параметры горнолыжной одежды указаны на ярлыках и этикетках

Паропроницаемость (или воздухопроницаемость) — показатель, насколько эффективно мембрана пропускает молекулы пара и пота, постоянно вырабатываемые телом человека. Указывается в граммах на квадратный метр (MVTR). Чем выше показатель, тем быстрее испаряется влага.

5000–10000 — подходит для спокойного катания на лыжах или сноуборде по трассам, «от кафе до кафе»

10000–15000 — ощутимо паропроницаемые ткани, подойдут поклонникам агрессивного карвинга и фрирайдерам

15000 и выше — в куртке с такими показателями можно смело отправляться в скитур

Также значение паропроницаемости указывают по шкале RET от 0 до 20. Чем меньше значение, тем лучше. Для активного катания желательно RET менее 9.

Пять главных деталей горнолыжного костюма

Снегозащитная юбка снижает риск набивания снега и защищает от задувания ветра. Эта дополнительная полоска ткани с застежкой должна находиться ниже уровня талии, плотно обхватывать бедра.

Эластичные манжеты защищают руку от попадания снега внутрь.

Вентиляционные отверстия помогают улучшить терморегуляцию в жаркую погоду. Их делают в области подмышечных впадин или на бедрах.

Защита брюк от порезов кантом существенно снижает износ горнолыжных штанов. Вставки из особо прочной ткани располагаются на внутренней стороне брючин в области голенища.

Карман для ски-пасса может быть на уровне манжеты, а может быть на уровне плеча.

Среди других полезных элементов — карманы для маски или смартфона, встроенная салфетка для протирания маски, влагозащитные молнии. Также производители делают специальную защиту подбородка от натирания, а в комбинезоны добавляют особую молнию для справления нужды.

Цены на горнолыжку в ApolloSport.pro: штаны — от 1,9 тысячи рублей, парки — от 7,9 тысячи рублей, комбинезоны — от 9,9 тысячи рублей.

Как подобрать костюм «под себя»

Горнолыжная одежда, как женская, так и мужская, должна быть легкой, свободной, анатомического кроя. По словам Мамаца, если противостояние лыжников и сноубордистов возможно на склоне, то куртки и брюки для них сейчас делают универсальными и взаимозаменяемыми. Но разница все же есть.

«Сноубордическая куртка или комбинезон обычно свободнее и больше по размеру, ткань грубее. Это объясняется тем, что для сноубордиста главнее — раскованность и свобода в движениях при катании. А для горнолыжника важна скорость и аэродинамика. Поэтому их костюм более облегающий», — рассказывает собеседник.

Сноубордическая удлиненная куртка vs классический комбинезон

Ассортимент чаще делят по внешним особенностям и области применения. Классические горнолыжные костюмы со строгими формами ориентированы на широкий круг горнолыжников, кто предпочитает кататься по хорошо подготовленным склонам.

Во фрирайде преобладают максимально простые формы и яркие цвета. Крой куртки и брюк отличается мешковатостью, так как в таком горнолыжном костюме, как правило, полностью отсутствует утеплитель — его райдер заменяет отдельными пуховой курткой и флиской.

В костюмах fashion используют декоративные элементы — нашивки, мех, стразы и вышивку. Крой брюк и курток меньше похож на спортивную одежду. В женских моделях он выполнен максимально приталенным, чтобы подчеркнуть фигуру.

Лучше, если горнолыжный костюм будет ярким

При подборе костюма главное, чтобы было комфортно. При примерке куртки советуют сгибать и поднимать руки. Рукава при этих движениях не должны скатываться, а сама куртка — задираться. В брюках нужно поприседать, чтобы оценить крой. Если они задираются в области голенища или съезжают в поясе, значит, не обеспечивают необходимой свободы движений.

При выборе расцветки лучше отдать предпочтение ярким цветам — они гораздо заметнее на склоне, что повышает безопасность при катании в условиях ненастной погоды и плохой видимости.

Правила стирки

Для мембранных тканей нельзя использовать обычные средства: сыпучие порошки, жидкие порошки, мыло, даже если есть пометка «для деликатной стирки». Есть риск испортить мембрану, забив микропоры и ухудшив пароотведение. Подходят только специальные жидкие моющие средства.

«Перед началом стирки надо убедиться, что в машинке не осталось следов от предыдущих стирок. Особенно это касается отбеливателей и пятновыводителей, а также средств, содержащих фтор или хлор», — советует эксперт.

Перед укладываем в стиральную машину на куртке и брюках надо застегнуть все имеющиеся молнии, липучки, кнопки и прочее.

Температура воды при стирке, в том числе ручной, не должна превышать 35-40 градусов.

Для сохранности мембранного слоя одежду следует отжимать на малых оборотах, не выше 600.

Мембрана не любит высоких температур, поэтому ее не стоит сушить возле батареи, а также гладить утюгом или обрабатывать паром.

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