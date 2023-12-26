Возбуждены дела на производителей яиц из‑за повышения цен

Федеральная антимонопольная служба завела дела на птицефабрики в четырех регионах за повышение цен на яйца, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения Закона о защите конкуренции выявили на птицефабриках в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и Донецкой Народной Республике.

«Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика», занимающие доминирующее положение на рынке Кузбасса, в октябре допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

В фирменном магазине «Птицефабрики Инская» в кемеровском Белове десяток яйц стоил от 175 до 200 рублей в зависимости от категории.

В Воронежской области четыре птицефабрики за этот же период повысили цены с 16 до 37%, в Ивановской два производителя — с 18 до 23%. В ДНР четыре фабрики допустили рост оптово-отпускных цен от 9% до 24%.

«ФАС России внимательно следит за ценообразованием на куриное яйцо. В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договорённостей хозяйствующих субъектов», — отметил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.