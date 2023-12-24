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Экстремально теплая погода установится в Сибири

Источник:
ТАСС
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Экстремально теплая погода прогнозируется в сибирских регионах на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура ожидается на 12-15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — рассказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, в Новосибирской, Омской, Томской областях ожидается около 0 градусов, в Алтайском крае — до плюс 6 градусов.

«На Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края — около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — подчеркнул Вильфанд.

Потепление связано с перемещением теплых воздушных масс из Атлантики, отметил метеоролог

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Алтайский край #Красноярск #Хакасия
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