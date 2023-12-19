НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
244 1

Первая рожденная в России большая панда сделала первые неуверенные шаги — видео опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Шаги дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и… плюхнулась на пол», — написала Акулова в телеграм-канале.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа у самца Жуи и самки Диндин.

Имя для девочки выбирают из 10 вариантов голосованием. Предложены такие варианты, как Хон Син (Красная Звездочка), Ай Минь (Любовь к Народу), Цзин Дин (Златоглавая), Катюша и Маша. Последние варианты — так как эти имена хорошо известны и популярны в Китае.

Еще по теме
Обнаружена связь между окрасом и характером кошек
Британцы пожаловались на радиоактивных кошек
Испугавшийся кот совершил прыжок с огромной высоты. ВИДЕО
Почему черные кошки приносят несчастья
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Книги Акунина и Быкова сняли с продажи
Запад назвал дату капитуляции Украины
Простое изобретение российских военных стало кошмаром ВСУ
Чем отличается официальная седьмая серия «Слова пацана» от слитой
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин признал, что Запад «переиграл» Россию на Украине
Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
Запад отказался от поставок Украине мощного вооружения
Hyundai продаст свой российский завод за 10 тыс. рублей
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

Shader23

давно пора было это сделать во всем спорте, не хотят видеть Россию, ну не притесь туда