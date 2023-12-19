Малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги. ВИДЕО

Первая рожденная в России большая панда сделала первые неуверенные шаги — видео опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Шаги дались ей довольно непросто — долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и… плюхнулась на пол», — написала Акулова в телеграм-канале.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа у самца Жуи и самки Диндин.

Имя для девочки выбирают из 10 вариантов голосованием. Предложены такие варианты, как Хон Син (Красная Звездочка), Ай Минь (Любовь к Народу), Цзин Дин (Златоглавая), Катюша и Маша. Последние варианты — так как эти имена хорошо известны и популярны в Китае.