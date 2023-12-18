Советник Зеленского рассказал о плане «Б»

Украинские власти в случае прекращения поддержки со стороны Запада задействуют план «Б», который позволит стране «вырулить» в январе, заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — цитирует ТАСС Устенко.

По словам советника Зеленского, план «Б» задействуют, если не будет западного финансирования в первые дни января. Устенко признал, что такое развитие событий вызовет дополнительное напряжение.

«Это будет очень тяжело, естественно, это может вызвать дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как они отвечают за бюджет страны», — отметил он.

Сейчас в подвешенном состоянии остаются помощь Украине в размере 50 миллиардов евро от Евросоюза и дополнительные финансовые ассигнования от США (61 миллиард долларов).