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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Появился геймплейный тизер российского шутера PIONER

Источник:
Sibnet.ru
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Российская студия GFA Games опубликовала геймплейный тизер своего фантастического экшена PIONER.

В опубликованном видео можно увидеть монстров, интерфейс и некоторые локации. Также разработчики оставили дату 20 декабря в описании ролика — судя по всему, в этот день они выпустят полноценный трейлер.


PIONER — MMO-шутер, действие которого происходит во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. Игроки могут возводить блокпосты, улучшать экипировку, налаживать торговые пути.

Геймерам предлагаются роли наемника, бандита, охранника каравана, исследователя, первопроходца. Выход игры ожидается в 2024 году.

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Игры #Экшены
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