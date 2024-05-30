Steam получит функцию записи видеороликов

Компания Valve добавит в сервис цифровой дистрибуции Steam возможность записывать клипы, сообщил создатель SteamDB Павел Дюндик в соцсети X.

Запись будет вестись в фоновом режиме, чтобы пользователи всегда имели шанс запечатлеть важный момент. В дальнейшем клипом можно будет поделиться в сообществе Steam, личной переписке или скопировать ссылку на видео.

При редактировании клипа в нем могут указываться самые интересные места, включая дополнительную информацию о статусе героев.

Пользователи Steam смогут делиться клипами так же, как и скриншотами — через сообщество. Ролики можно будет отправлять друзьям в чате или сохранять.