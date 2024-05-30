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Ростелеком запустит серию турниров для «танкистов»

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком и Lesta Games расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр.

Компании открывают масштабную серию из трех турниров «Игровой вызов» в легендарной игре «Мир танков». Первый турнир пройдет с 29 мая по 11 июня 2024 года и станет настоящим праздником для всех поклонников онлайн-игры, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Призовой фонд первого турнира составит 3 775 000 рублей и 4 200 000 игрового золота. Турнир пройдет в формате «Личный зачет» на технике VIII уровня. В зачет идут 15 лучших одиночных боев в режиме «Случайный бой» с наибольшим количеством чистого опыта.

Участвовать в «Игровом вызове» смогут все желающие. Среди «танкистов» на тарифе «Игровом» разыграют не только деньги, но и удвоят награду в золоте, полученную за призовое место в турнире и накопительные награды за участие в каждом турнире и за всю серию вместе.

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