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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Бесплатные игры появились на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Новый раздел под названием «Игротека» запустили на YouTube. Это каталог из более чем 75 бесплатных казуальных игр, сообщается в официальном блоге платформы.

Функция пока доступна не всем, владельцы видеохостинга будут вводить ее постепенно в течение нескольких месяцев. Ранее игры тестировали обладатели премиум-подписки и ограниченное количество пользователей.

В библиотеке раздела есть такие игры, как Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Сама «Игротека» находится во вкладке «Навигатор», но пользователям из России она недоступна.

Однако россиянам все-таки можно опробовать игры — для этого достаточно пройти по ссылке и включить VPN. Раздел есть как в десктопной версии YouTube, так и в приложении для iOS и Android.

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Игры #Экшены
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