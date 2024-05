Бесплатные игры появились на YouTube

Новый раздел под названием «Игротека» запустили на YouTube. Это каталог из более чем 75 бесплатных казуальных игр, сообщается в официальном блоге платформы.



Функция пока доступна не всем, владельцы видеохостинга будут вводить ее постепенно в течение нескольких месяцев. Ранее игры тестировали обладатели премиум-подписки и ограниченное количество пользователей.

В библиотеке раздела есть такие игры, как Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Сама «Игротека» находится во вкладке «Навигатор», но пользователям из России она недоступна.

Однако россиянам все-таки можно опробовать игры — для этого достаточно пройти по ссылке и включить VPN. Раздел есть как в десктопной версии YouTube, так и в приложении для iOS и Android.