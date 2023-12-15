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Книги Акунина и Быкова сняли с продажи

Источник:
Sibnet.ru
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Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен в реестр СМИ-иноагентов), аналогичное решение приняло издательство АСТ.

«Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ», — говорится в сообщении книжной сети.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — привели в пресс-службе АСТ слова генерального директора Павла Грибкова.

Продажи с 15 декабря приостановит и магазин электронных книг «Литрес». Но книги писателей останутся в библиотеке, если были приобретены до этой даты.

Оба писателя критиковали боевые действия на Украине. Акунин во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. В беседе с теми же пранкерами писатель Дмитрий Быков пообещал отдать гонорар за новую книгу на дроны для ВСУ.

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Экономика #Торговля #Россия
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