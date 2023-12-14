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Путин пошутил по поводу своих двойников

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что показанный в ходе мероприятия цифровой аватар главы государства — это его «первый двойник».

В ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, который был создан жителем Санкт-Петербурга, студентом СПбГУ. Он задал президенту вопрос о том, «много ли у него двойников».

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», — ответил президент, которого вопрос явно развеселил.

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

jeryakob

он демостративно унижает власть, заслужила - яйца то у эрдогана только можно импортировать