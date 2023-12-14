Путин пошутил по поводу своих двойников

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что показанный в ходе мероприятия цифровой аватар главы государства — это его «первый двойник».

В ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, который был создан жителем Санкт-Петербурга, студентом СПбГУ. Он задал президенту вопрос о том, «много ли у него двойников».

«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», — ответил президент, которого вопрос явно развеселил.

2 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет.