Создан способ переработки пластиковых пакетов в топливо для машин

Новосибирские ученые совместно с компанией из Ярославской области сделали топливо для машин из пластиковых отходов, сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета.

При сортировке мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика — в основном это пакеты-маечки. Сейчас это или сжигается, или отправляется на цементные заводы для замещения природного газа.

Для переработки пластика в топливо дополнили пиролиз без доступа кислорода при 400-600 градусах и ректификацию каталитической технологией. Ученые НГУ использовали никель-молибденовые катализаторы на алюмооксидном носителе.

В результате получилась прозрачная жидкость с привычным нерезким запахом моторного топлива и почти нулевым содержанием серы, которая подходит для применения в двигателях внутреннего сгорания.

Следующий шаг — создать каталитическую установку, перерабатывающую килограммы пластика в час (сейчас это граммы) с непрерывным режимом работы до тысячи часов.