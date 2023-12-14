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Создан способ переработки пластиковых пакетов в топливо для машин

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские ученые совместно с компанией из Ярославской области сделали топливо для машин из пластиковых отходов, сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета.

При сортировке мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика — в основном это пакеты-маечки. Сейчас это или сжигается, или отправляется на цементные заводы для замещения природного газа.

Для переработки пластика в топливо дополнили пиролиз без доступа кислорода при 400-600 градусах и ректификацию каталитической технологией. Ученые НГУ использовали никель-молибденовые катализаторы на алюмооксидном носителе.

В результате получилась прозрачная жидкость с привычным нерезким запахом моторного топлива и почти нулевым содержанием серы, которая подходит для применения в двигателях внутреннего сгорания.

Следующий шаг — создать каталитическую установку, перерабатывающую килограммы пластика в час (сейчас это граммы) с непрерывным режимом работы до тысячи часов.

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Наука #Наука #Новосибирск
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