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Денисовцы оставили в наследство людям психические заболевания

Источник:
Sibnet.ru
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Скрещивание человека современного типа с денисовцем — гоминидом, родственным неандертальцу — позволило Homo sapiens адаптироваться к холоду, но при этом повысило его предрасположенность к психическим заболеваниям.

Около 60 тысяч лет назад, когда Homo sapiens покинул Африку, он столкнулся в Евразии с неандертальцами и другим вымершим видом человека — денисовцами. Произошло смешение и с теми и другими. От первых мы унаследовали светлый оттенок кожи и волос, чувствительность к заражению вирусами, такими как COVID-19 и даже форму носа.

От денисовцев мы также получили и хорошее, и плохое. Генетическое «наследство» от этих более распространенных гоминид позволило нам лучше переносить холод, но сделало нас более уязвимыми к таким психическим расстройствам, как депрессия, шизофрения, гиперактивность или анорексия, приводит испанское издание ABC.es исследования ученых из Университета Помпеу Фабра (UPF).

Денисовцы — загадочный вид, родственный неандертальцам. От них были найдены только фаланга мизинца и три зуба в пещере в Алтайских горах, а также кость нижней челюсти в местечке Сяхэ в Китае в 2019 году.

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Наука #Наука #Здоровье
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