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Эксперты предсказали пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ

Источник:
РБК
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Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку, считают большинство аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

«Текущие темпы роста цен перестали увеличиваться, однако значимого их снижения пока не произошло. Рост устойчивых компонентов цен товаров и услуг, составляющих потребительскую корзину, существенно превышает 4% в пересчете на год и скорее увеличивается, чем замедляется», — описал ЦБ ситуацию с инфляцией в бюллетене «О чем говорят тренды».

По данным РБК, 22 из 31 эксперта полагают, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), то есть с текущих 15 до 16% годовых. Еще четверо считают, что регулятор выберет шаг в 200 б.п. и увеличит ставку до 17% годовых. Двое участников опроса допускают, что ставка вырастет только на 50 б.п. — до 15,5%, еще трое считают, что ключевая ставка останется неизменной.

Если прогнозы большинства экспертов окажутся верными, декабрьское повышение станет пятым подряд в текущем цикле ужесточения политики. Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев в рамках плановых и внеплановых заседаний совета директоров ЦБ ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15%.

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.