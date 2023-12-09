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Военнослужащий ВСУ застрелил троих сослуживцев

Источник:
Sibnet.ru
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Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил троих сослуживцев. Инцидент произошел в городе Мирнограде Донецкой области.

Стрельбу военный устроил около часа ночи — в процессе употребления спиртных напитков между четырьмя военнослужащими украинской войсковой части А1815 произошла ссора, пишет украинское издание «Страна».

Солдат схватил автомат «Калашникова» и расстрелял сослуживцев. В дальнейшем, осознав тяжесть совершенного поступка, украинский военный переместился в помещение летней кухни и покончил жизнь самоубийством.

По неподтвержденным источникам, инициатор массового расстрела мог находиться в состоянии наркотического, а не алкогольного опьянения.

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ЧП #Происшествия #Армия
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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?