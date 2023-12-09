Военнослужащий ВСУ застрелил троих сослуживцев

Военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения застрелил троих сослуживцев. Инцидент произошел в городе Мирнограде Донецкой области.

Стрельбу военный устроил около часа ночи — в процессе употребления спиртных напитков между четырьмя военнослужащими украинской войсковой части А1815 произошла ссора, пишет украинское издание «Страна».

Солдат схватил автомат «Калашникова» и расстрелял сослуживцев. В дальнейшем, осознав тяжесть совершенного поступка, украинский военный переместился в помещение летней кухни и покончил жизнь самоубийством.

По неподтвержденным источникам, инициатор массового расстрела мог находиться в состоянии наркотического, а не алкогольного опьянения.