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Двое туристов погибли в непогоду в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Место пропажи туристов в Хакасии
Место пропажи туристов в Хакасии
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

Двое туристов, заночевавших в непогоду в тайге в районе села Приисковое в Хакасии, погибли, говорится в сообщении Главного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром в среду, 6 декабря две группы туристов из Пермского края, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Республики Хакасия выехали на снегоходах из села Приисковое. В условленное время туристы не вернулись и не вышли на связь, сказано в сообщении.

По данным СК, из-за ухудшения погоды — сильного ветра и метели — туристы не сумели выбраться из горно-таежной местности. Сотрудник гостевого дома, где остановились пропавшие, заявил об их безвестном исчезновении. Были организованы масштабные поиски.

Спасателями МЧС с волонтерами удалось найти 24 человек, двоих туристов из разных групп обнаружили без признаков жизни. Предположительно у одного из них резко ухудшилось состояние здоровья, другой — направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек).

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ЧП #Происшествия #Хакасия
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Топ комментариев

Батя на диване

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GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

nicollaich

И вагон презервативов.Чтоб украинцы в веках не повторились.