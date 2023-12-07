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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев получил инструкции Пентагона на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином в Пентагоне дальнейшую стратегию Киева в военном конфликте.

Участие в мероприятии принимали представители украинской армии, а также глава офиса президента Украины и посол страны в США, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Встреча стала продолжением Международного форума оборонной промышленности DFNC1.

«Стороны обсудили стратегические цели и план действий Украины на 2024 год. Отдельно министры говорили о развитии совместного оборонного сотрудничества, привлечении инвестиций в ВПК», — говорится в сообщении.

Умеров уточнил, что основными темами разговора стали локализация производства на территории Украины, инвестиции и строительство совместных предприятий. Особое внимание стороны уделили укреплению ПВО.

Накануне США и Украина подписали заявление о намерениях совместно производить критически важное вооружение и обмениваться техническими данными для удовлетворения потребностей ВСУ.

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Оборона #Армия #ОПК #Конфликты
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