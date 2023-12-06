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Немировски уволен: что ждет хоккейную «Сибирь»?

Источник:
Sibnet.ru
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Отставку главного тренера хоккейной «Сибири» Дэвида Немировски предполагали еще в октябре, после шестиматчевой серии поражений. Генменеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский сначала оправдывал команду и тренерский штаб, а 6 ноября назвал работу канадца «неудовлетворительной». Теперь рулить командой будет Сергей Кривокрасов. Ждать ли от «Сибири» подъема?

«Сибирь» на момент отставки главного тренера занимает восьмое место (последнее место для выхода в плей-офф) в турнирной таблице Восточной конференции, имея в копилке 41 очко за 40 отыгранных матчей. В спину дышит хабаровский «Амур», а у лидера Востока, магнитогорского «Металлурга», уже 55 очков.

Что ожидали?

«Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне», — говорил в апреле Фастовский, назначая канадца на должность главного тренера.

Для того, чтобы играть в атакующий хоккей, Немировски доверили сформировать свой тренерский штаб. Хоккеистов по мере возможности подобрали под канадца, но основа «Сибири» не смогла перестроиться под новый стиль. Это также отмечал генменеджер, рассуждая о поражениях команды в эфире на YouTube-канале HC Sibir.

С атакующим, а значит и более зрелищным хоккеем «Сибири» ставили традиционную задачу — выйти в плей-офф. Отыграв чуть больше половины матчей регулярки, стало понятно, что выполнить будет сложно. Причина — затянувшаяся перестройка команды.

Что получилось?

«Предполагал, что будет проще. На практике очевидно, что это вдумчивый, тяжелый и скрупулезный процесс, в котором каждая мелочь важна, и мы пытаемся совместными усилиями эти мелочи как-то преодолевать», — говорил 24 ноября Фастовский.

Спустя две недели, когда «Сибирь» потерпела четыре поражения, среди которых были матчи, где команда могла уверенно побеждать («Северсталь», «Динамо Мн», «Адмирал»), с Дэвидом Немировски все же решили прекратить сотрудничество.

Фото: © @hc_sibir

Вместе с ним клуб покинули ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон. Всех их в «Сибирь» привел Немировски.

Перспективы «Сибири» с Кривокрасовым

«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», — так представила нового тренера пресс-служба «Сибири». 

Фото: © кадр из видео

Сергею Кривокрасову 49 лет. С «Сибирью» он начал работать в тандеме с Андреем Мартемьяновым, который в сезоне 2022/23 уверенно вел команду к плей-офф. В пошлом сезоне «Сибирь» до середины регулярки держалась в первой тройке лидеров Востока.

В качестве хоккеиста Кривокрасов за карьеру поиграл за несколько клубов КХЛ, в числе которых ЦСКА, а также в НХЛ — «Минессота Уайлд», «Калгари Флэймз», «Нэшвилл Предэйторз», «Чикаго Блэкхокс».

Последний заграничный опыт в тренерской карьере — хоккейный клуб «Jukurit Mikkeli» в Финской хоккейной лиге.

Кривокрасову предстоит решить много проблем. В первую очередь разобраться с составом. В команде нет четко наигранных звеньев, в основном из-за травмированных игроков (Тревор Мерфи, Никита Коротков, Антон Красоткин).

Впереди у «Сибири» финальная игра домашней серии с «Барысом» 7 декабря. Затем команду, как и все клубы КХЛ, ждет пауза. За это время Кривокрасов, судя по всему, начнет разрабатывать новую тактику для команды.

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Antichrist1688

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corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

Asd10

Предвыборные экзерциссы лидера либералов. По принципу мели, Емеля, твоя неделя...

Uynachalnica

Вот видишь, и сам истерить начинаешь, но почему-то всегда я "ною"! Не ной!