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Байден заявил, что пошел на второй срок только из‑за Трампа

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден заявил, что решился баллотироваться на второй президентский срок решился только, чтобы помешать Дональду Трампу попасть в Белый дом.

Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — цитирует РИА Новости Байдена.

Трамп ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США. Именно его ведущие СМИ и аналитики рассматривают в качестве основного конкурента Байдену.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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