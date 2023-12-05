Конец капитализма и приход Кеннеди: шокирующие прогнозы на 2024 год

Датский Saxo Bank представил традиционные «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Эксперты банка прогнозируют «конец капитализма» в его традиционном понимании, а также приход к власти в США Роберта Кеннеди-младшего.

Saxo Bank публикует свои предсказания ежегодно. Они касаются только маловероятных и недооцениваемых событий, которые несут серьезные риски для мировых рынков. Большинство таких прогнозов не сбываются.

Например, на 2023 год аналитики банка предрекали запуск новой мировой валюты, созданной Россией, Индией, Китаем и рядом арабских и африканских стран. При этом некоторые прогнозы оказались точными — в частности, до исторического максимума подорожало золото.

Конец капитализма

Эксперты прогнозируют на 2024 год конец капитализма в его традиционном понимании. На фоне выборов США увеличат фискальные расходы, чтобы избежать проблем в экономике. Спрос на государственные облигации США упадет, это вызовет рост доходности по ним.

Американское правительство в отчаянной попытке нормализовать стоимость заимствований американское правительство освободит от налогов доход по государственным облигациям, предсказывается в докладе. В результате ключевые финансовые потоки перейдут от частных корпораций к государству.

Победа Кеннеди

Saxo Bank ожидает, что впервые в истории США президентские выборы выиграет независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший. Его популистская платформа найдет отклик как у разочарованных сторонников Демократической партии, так и у любителей Дональда Трампа.

Ожидания избирателей, которые требуют прекратить рост экономического неравенства и дорогостоящую поддержку войны на Украине, создают предпосылки для новой политической эры в Соединенных Штатах.

Глобальные кризисы

Банк предсказывает на 2024 год два глобальных кризиса. Первый будет вызван генеративным искусственным интеллектом, который превратится в угрозу национальной безопасности из-за распространения дипфейков. В результате доверие к ИИ упадет, а правительства примут новые регулирующие нормы в этой сфере.

Второй кризис будет связан с распространением новых препаратов от ожирения на основе так называемого «гормона сытости» GLP-1. Легкость борьбы с лишним весом приведет к тому, что люди начнут потреблять больше вредной еды, в конечном счете это вызовет массовые проблемы со здоровьем в развитых странах.

Крах индустрии роскоши

Евросоюз на фоне растущих затрат введет новый налог на роскошь и крупные капиталы в размере 2%. В результате европейская индустрия люксовых товаров столкнется с резким падением спроса и крупными убытками.

Премиальные компании в Европе снизят свою капитализацию и доходность. Так, в докладе прогнозируется существенное удешевление акций Porsche, Ferrari и других люксовых производителей.

Подорожание нефти

Рынку нефти в 2024 году аналитики предсказали рост — стоимость барреля достигнет 150 долларов. Влияние Саудовской Аравии вырастет, она выкупит у УЕФА права на проведение футбольной Лиги чемпионов и создаст Мировую Лигу чемпионов.

Проведение таких престижных и доходных соревнований позволит Саудовской Аравии дополнительно диверсифицировать свою экономику. В прогнозе утверждается, что благодаря инвестициям крупнейший поставщик «черного золота» избавится от нефтяной зависимости.