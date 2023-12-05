НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Конец капитализма и приход Кеннеди: шокирующие прогнозы на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
184 1
искусственный интеллект на должности президента США
Фото: © коллаж Sibnet.ru
Датский Saxo Bank представил традиционные «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Эксперты банка прогнозируют «конец капитализма» в его традиционном понимании, а также приход к власти в США Роберта Кеннеди-младшего.

Saxo Bank публикует свои предсказания ежегодно. Они касаются только маловероятных и недооцениваемых событий, которые несут серьезные риски для мировых рынков. Большинство таких прогнозов не сбываются.

Например, на 2023 год аналитики банка предрекали запуск новой мировой валюты, созданной Россией, Индией, Китаем и рядом арабских и африканских стран. При этом некоторые прогнозы оказались точными — в частности, до исторического максимума подорожало золото.

Конец капитализма

Эксперты прогнозируют на 2024 год конец капитализма в его традиционном понимании. На фоне выборов США увеличат фискальные расходы, чтобы избежать проблем в экономике. Спрос на государственные облигации США упадет, это вызовет рост доходности по ним.

Американское правительство в отчаянной попытке нормализовать стоимость заимствований американское правительство освободит от налогов доход по государственным облигациям, предсказывается в докладе. В результате ключевые финансовые потоки перейдут от частных корпораций к государству.

Победа Кеннеди

Saxo Bank ожидает, что впервые в истории США президентские выборы выиграет независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший. Его популистская платформа найдет отклик как у разочарованных сторонников Демократической партии, так и у любителей Дональда Трампа.

Ожидания избирателей, которые требуют прекратить рост экономического неравенства и дорогостоящую поддержку войны на Украине, создают предпосылки для новой политической эры в Соединенных Штатах.

Глобальные кризисы

Банк предсказывает на 2024 год два глобальных кризиса. Первый будет вызван генеративным искусственным интеллектом, который превратится в угрозу национальной безопасности из-за распространения дипфейков. В результате доверие к ИИ упадет, а правительства примут новые регулирующие нормы в этой сфере.

Второй кризис будет связан с распространением новых препаратов от ожирения на основе так называемого «гормона сытости» GLP-1. Легкость борьбы с лишним весом приведет к тому, что люди начнут потреблять больше вредной еды, в конечном счете это вызовет массовые проблемы со здоровьем в развитых странах.

Крах индустрии роскоши

Евросоюз на фоне растущих затрат введет новый налог на роскошь и крупные капиталы в размере 2%. В результате европейская индустрия люксовых товаров столкнется с резким падением спроса и крупными убытками.

Премиальные компании в Европе снизят свою капитализацию и доходность. Так, в докладе прогнозируется существенное удешевление акций Porsche, Ferrari и других люксовых производителей.

Подорожание нефти

Рынку нефти в 2024 году аналитики предсказали рост — стоимость барреля достигнет 150 долларов. Влияние Саудовской Аравии вырастет, она выкупит у УЕФА права на проведение футбольной Лиги чемпионов и создаст Мировую Лигу чемпионов.

Проведение таких престижных и доходных соревнований позволит Саудовской Аравии дополнительно диверсифицировать свою экономику. В прогнозе утверждается, что благодаря инвестициям крупнейший поставщик «черного золота» избавится от нефтяной зависимости.

Еще по теме
Кремль подтвердил готовность к переговорам по Украине
Явлинский предложил способ примирить россиян и украинцев
Запад признал правоту Путина
«Партия Залужного» одержала победу на гипотетических выборах
смотреть все
Политика #Мир #Деньги #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль подтвердил готовность к переговорам по Украине
Запад признал правоту Путина
Явлинский предложил способ примирить россиян и украинцев
Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

nicollaich

Опять заботливые американские дяди-тёти суют своё непотребное лицо в дела других суверенных государств?

Kukuh88

Надеюсь после победы правительство сделает выводы, что работу надо доделывать до конца и идеологии украинства...

corrector

"Согласно рейтингу, уровень доверия к главкому достигает 82%, а к президенту — 72%..." скакуны так ничего...