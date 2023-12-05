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Женщина на Алтае провалилась в канализацию вместе с собакой

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Барнаула провалилась в канализационный люк во время прогулки с собакой, сообщает пресс-служба МЧС.

Горожанка гуляла во дворе с собакой и не заметила открытый колодец, припорошенный снегом. В результате она упала в него вместе с домашним животным. Выбраться самостоятельно из западни женщина не смогла.

В результате ей потребовалась помощь спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили женщину и ее собаку. Отмечается, что медицинская помощь жительнице Барнаула не потребовалась.

Судя по опубликованным кадрам, женщина провалилась на глубину более двух метров, однако серьезных травм не получила, падение смягчил снег.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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