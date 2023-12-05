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Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки

Источник:
«Интерфакс»
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Минфин внес в правительство проект постановления об изменении условий выдачи льготной ипотеки. В частности, ведомство предлагает повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.

Также Минфин предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области — с 12 миллионов до 6 миллионов рублей.

Предлагается снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках госпрограмм, а также внести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи льготного кредита не должна превышать 50%.

Кроме этого, Минфин настаивает на введении требований к уровню дохода граждан, которые могут получить льготные кредиты и дополнительных ограничений на получение заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов — гражданин будет иметь право только на один льготный кредит по одной льготной ипотечной программе.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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