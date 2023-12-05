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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt со ссылкой на источники в украинских военных.

«Высокопоставленные военачальники утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента», — приводит РИА Новости выдержки из материала.

Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать Залужного, подчеркнули в публикации. Источники в Киеве не исключают вероятности того, что Залужный вскоре будет уволен со своего поста, добавили в статье.

Ранее издание Financial Times сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

nicollaich

Опять заботливые американские дяди-тёти суют своё непотребное лицо в дела других суверенных государств?

GammiPluh

Ага по израильтянам видно как они Сектор Газа взяли за 3 дня... аналитики американские, украинские такие...

Kukuh88

Надеюсь после победы правительство сделает выводы, что работу надо доделывать до конца и идеологии украинства...