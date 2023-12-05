Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ перейти от наступления к обороне из-за страха военного бунта в стране, пишет Junge Welt со ссылкой на источники в украинских военных.

«Высокопоставленные военачальники утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента», — приводит РИА Новости выдержки из материала.

Еще одной проблемой для Зеленского стала возросшая популярность и общественное доверие главкому ВСУ Валерию Залужному. По этой причине офис президента начал попытки дискредитировать Залужного, подчеркнули в публикации. Источники в Киеве не исключают вероятности того, что Залужный вскоре будет уволен со своего поста, добавили в статье.

Ранее издание Financial Times сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским.