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Обвиняемого в наезде на пешеходов омского судью оправдали второй раз

Источник:
«Коммерсантъ»
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Суд вынес оправдательный приговор судье Колосовского райсуда Омской области Владиславу Куминову по уголовному делу о ДТП с двумя пешеходами.

«Кировский районный суд Омска признал невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ Куминова В.В. и оправдал в связи с отсутствие в деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию», — сказали газете «Коммерсантъ» в объединенной пресс-службе судов Омской области.

13 марта 2023 года суд в первый раз оправдал судью, но прокуратура добилась отмены этого решения и повторного рассмотрения.

По версии следствия, в декабре 2019 года судья на своем автомобиле Honda якобы сбил двоих мужчин, переходивших дорогу по «зебре». Оба ушли с места аварии самостоятельно. В последующем один из них был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой груди.

Врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. С согласия квалификационной коллегии судей в отношении Владислава Куминова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы), его полномочия были приостановлены.

Судья Куминов не отрицает факт ДТП, но считает, что не был его виновником. По его словам, мужчины были пьяны, а наезд случился вне пешеходного перехода. Травмы, не исключает он, пострадавший мог получить позже.

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