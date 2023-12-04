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Эксперты заявили о дефиците рабочей силы в России

Источник:
ТАСС
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Число вакансий, публикуемых российскими работодателями, за последние пять лет выросло в 1,8 раза, подсчитали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры».

«Данные о вакансиях, предлагаемых зарплатах и безработице за 2018-2023 годы говорят о том, что дефицит рабочей силы уже наступил. Количество вакансий, публикуемых российскими работодателями, увеличилось за последние пять лет в 1,8 раза», — приводит ТАСС исследование компании.

После краткосрочного падения в 2022 году уровень спроса на труд восстановился в первом полугодии 2023 года, а август стал рекордным по количеству размещенных вакансий (1,2 миллиона), отметили эксперты.

Как отмечается в исследовании, количество вакансий росло высокими темпами во всех регионах, особенно быстро — в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах (108%, 96% и 94% соответственно по сравнению с базовым уровнем 2018 года).

В абсолютном выражении, по данным компании, количество вакансий сильнее всего выросло в Центральном и Приволжском федеральных округах.

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