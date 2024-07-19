НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Няни и домработницы резко подорожали в России

Источник:
«Парламентская газета»
267 0

Зарплаты домашнего обслуживающего персонала за последний год выросли на 48%, сообщили аналитики сервиса hh.ru.

Сервис по подбору персонала hh.ru проанализировал зарплаты в первом квартале 2024 года. Выяснилось, что больше всех достаток вырос у домашнего обслуживающего персонала — няням и домработницам стали платить больше сразу на 48% по сравнению с первым кварталом 2023 года. В рублях это 52,7 тысячи годом ранее и 78,1 тысячи сейчас.

На 44% выросла зарплата водителей, на 33% — рабочих приводит «Парламентская газета» результаты исследования. Для сравнения в сфере науки и образования, согласно данным того же исследования, зарплаты за год выросли всего на 12% — с 44 тысяч до 49,4 тысячи рублей.

Такую же прибавку в 12% получили и те, кто занимается стратегиями, инвестициями или консалтингом. В рублях, это, правда, чуть больше — 87,8 тысячи ранее и 98,7 тысячи сейчас.

На 16% — с 73,5 тысячи до 85,5 тысячи рублей — выросли за год зарплаты тех, кто работает в сфере информационных технологий, также на 16% — с 51,6 тысячи до 59,9 тысячи рублей — стали получать больше и деятели искусства, развлечения и массмедиа.

А например, врачам и фармацевтам в среднем по стране прибавили 17% — с 50,4 тысячи до 58,8 тысячи рублей, следует из исследования.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мигрантам в Томской области запретили работать в такси и общепите
Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы
Минтруд сделает 31 декабря 2025 года выходным
Названы самые странные вопросы на собеседованиях
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Кремль прокомментировал расправу «Азова» над российским бойцом
Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу из‑за России
Запад признал эффективность новой стратегии России
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

scorpion2777

Начинается слив старого пердуна