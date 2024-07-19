Няни и домработницы резко подорожали в России

Зарплаты домашнего обслуживающего персонала за последний год выросли на 48%, сообщили аналитики сервиса hh.ru.

Сервис по подбору персонала hh.ru проанализировал зарплаты в первом квартале 2024 года. Выяснилось, что больше всех достаток вырос у домашнего обслуживающего персонала — няням и домработницам стали платить больше сразу на 48% по сравнению с первым кварталом 2023 года. В рублях это 52,7 тысячи годом ранее и 78,1 тысячи сейчас.

На 44% выросла зарплата водителей, на 33% — рабочих приводит «Парламентская газета» результаты исследования. Для сравнения в сфере науки и образования, согласно данным того же исследования, зарплаты за год выросли всего на 12% — с 44 тысяч до 49,4 тысячи рублей.

Такую же прибавку в 12% получили и те, кто занимается стратегиями, инвестициями или консалтингом. В рублях, это, правда, чуть больше — 87,8 тысячи ранее и 98,7 тысячи сейчас.

На 16% — с 73,5 тысячи до 85,5 тысячи рублей — выросли за год зарплаты тех, кто работает в сфере информационных технологий, также на 16% — с 51,6 тысячи до 59,9 тысячи рублей — стали получать больше и деятели искусства, развлечения и массмедиа.

А например, врачам и фармацевтам в среднем по стране прибавили 17% — с 50,4 тысячи до 58,8 тысячи рублей, следует из исследования.