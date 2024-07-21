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Зарплаты неквалифицированных работников показали взрывной рост

Источник:
Sibnet.ru
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Рынок труда повернулся в сторону работников без дипломов, которые зарабатывают больше образованных за счет объемов работы и длинного рабочего дня, следует из данных статистики.

Наибольший рост показывают зарплаты домашнего и обслуживающего персонала. Предложения для них в первой половине 2024 года выросли на 45%, сообщили «Российской газете» в hh.ru. Речь идет о воспитателях, нянях, уборщиках, водителях, дворниках, администраторах, сотрудниках общепита (официантах, барменах, бариста). Средняя зарплата в этой группе составила 77,8 тысячи рублей.

Чуть меньший рост показали зарплаты сотрудников на сдельных оплатах труда, занятых в основном в онлайн-торговле. Это курьеры, кладовщики, грузчики и упаковщики. Их зарплаты с начала года прибавили 42%. Сегодня в среднем в сфере доставки, транспорта и логистики зарплаты составляют 90 тысяч рублей.

Также быстро растут зарплаты разнорабочих — на 34% за первое полугодие. Сейчас им в среднем предлагают 85,4 тысячи рублей.

В первую очередь эта ситуация говорит об острой потребности в неквалифицированных сотрудниках, пояснил доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.

Кроме того, к такому эффекту привела слишком долгая неоцененность неквалифицированного труда и определенных профессий, добавила доцент кафедры «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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GammiPluh

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pepelmetal

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Modz

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