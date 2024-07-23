Число самозанятых россиян до 18 лет выросло в 1,5 раза

Число самозанятых россиян до 18 лет в 2023 году составило 146 тысяч, что на 54% больше, чем в 2022 году, следует из данных ФНС.

Особой популярностью у несовершеннолетних самозанятых пользуются онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг, репетиторство, рассказала «Известиям» эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, рост самозанятости среди молодежи может быть обусловлен наличием рабочих мест, которые не требуют высокой квалификации.

По его словам, работодателю выгодно нанимать самозанятых, так как они сами платят налог по ставкам 4% — с каждого поступления от физлиц и 6% — от платежей юрлиц и ИП.

Общее число самозанятых в России в 2023 году превысило 10 миллионов. За все время действия налогового режима такие сотрудники на себя зарегистрировали более 3,6 триллиона рублей доходов.