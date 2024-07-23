НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Число самозанятых россиян до 18 лет выросло в 1,5 раза

Источник:
«Известия»
168 0

Число самозанятых россиян до 18 лет в 2023 году составило 146 тысяч, что на 54% больше, чем в 2022 году, следует из данных ФНС.

Особой популярностью у несовершеннолетних самозанятых пользуются онлайн-услуги на цифровых платформах, торговля на маркетплейсах, творческие профессии, дизайн, SMM, контент-маркетинг, репетиторство, рассказала «Известиям» эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, рост самозанятости среди молодежи может быть обусловлен наличием рабочих мест, которые не требуют высокой квалификации.

По его словам, работодателю выгодно нанимать самозанятых, так как они сами платят налог по ставкам 4% — с каждого поступления от физлиц и 6% — от платежей юрлиц и ИП.

Общее число самозанятых в России в 2023 году превысило 10 миллионов. За все время действия налогового режима такие сотрудники на себя зарегистрировали более 3,6 триллиона рублей доходов.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Зарплаты неквалифицированных работников показали взрывной рост
Няни и домработницы резко подорожали в России
Мигрантам в Томской области запретили работать в такси и общепите
Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий
Роза Сябитова вывела из себя участников шоу «Место силы»
ВСУ применили против российской армии химическое оружие
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
25
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
21
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
20
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
19
Зеленский признал невозможным полный возврат территорий