Кличко пригрозил Зеленскому расплатой

Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко.

«А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. <...> Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», — цитирует РБК Кличко.

По его словам, украинцы задаются вопросом, почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев, а также как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

«Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его конкретные слова — несправедливо», — сказал Кличко.