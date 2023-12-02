Россияне поведали свои главные страхи

Россияне в преддверии Нового года больше всего боятся тяжело заболеть (30%), инфляции и роста цен (27%), а также за своих детей (26%), следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК.

В список главных страхов граждан России вошли также снижение уровня доходов (23%) и теракты (19%). Еще 18% опасаются начала новой волны пандемии, 14% — катаклизмов (наводнений, ураганов, землетрясений, природных пожаров), 13% — мошенников.

В целом 93% россиян испытывают страхи и опасения в преддверии 2024 года, ничего не боятся лишь 7%. Однако при этом 70% граждан уверены, что в предстоящем 2024 году с ними случится больше хороших событий, чем плохих.

Каждый четвертый (24%) считает, что хорошего и плохого будет поровну. Лишь 6% россиян разделяют крайний пессимизм и думают, что в следующем году у них будет больше плохих событий.