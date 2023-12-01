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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Началась новая фаза военного конфликта с Россией, и она будет сложной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — сказал Зеленский в интервью Associated Press.

По его словам, «зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск».

«Мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться», — отметил он.

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Wall Street Journal заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик, и предупредил о риске перехода их в затяжные позиционные бои. 

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

ant888on

Что теперь и депутатов запретят?

mosquito__2010

Смотри ка ты, началась неделя откровений ). Трезветь начинают ребятушки ))). Страна на дне, экономика...

pepelmetal

Сейчас наукраине сотовых операторов признают агентами кремля