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Остался последний день для уплаты налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря — россиянам необходимо заплатить их до окончания этого дня. Если этого не сделать, со 2 декабря начнут начисляться ежедневные пени.

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машиномест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.

Заплатить налоги можно через приложение или «личный кабинет» на сайте ФНС, а также лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы.

Если налоговое уведомление до сих пор не пришло и у плательщика нет налоговых льгот, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика».

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.

Asd10

Рисуй. Может рисовать у тебя получится лучше, чем здесь биться в истерике.)))

GammiPluh

Даже Зеленский не вывозит негативную повесточку... Украина проиграла главный бой... теперь битва идет...