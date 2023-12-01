Остался последний день для уплаты налогов

Срок уплаты налогов на имущество за 2022 год истекает 1 декабря — россиянам необходимо заплатить их до окончания этого дня. Если этого не сделать, со 2 декабря начнут начисляться ежедневные пени.

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машиномест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.

Заплатить налоги можно через приложение или «личный кабинет» на сайте ФНС, а также лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы.

Если налоговое уведомление до сих пор не пришло и у плательщика нет налоговых льгот, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика».