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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Объявлены лучшие российские игры всех времен

Источник:
Sibnet.ru
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Завершилось пользовательское голосование за первых представителей Зала славы российской индустрии видеоигр. Из 37 игровых проектов пользователи выбрали тройку лидеров, сообщается на официальном сайте организаторов.

Победителями стали «Космические рейнджеры», научно-фантастическая RPG с элементами пошаговой стратегии от судии Elemental Games, Atomic Heart, приключенческий шутер, разработанный студией Mundfish, а также головоломка «Тетрис», разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым.

«Зал Славы — это не только своеобразная аллея звезд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и вдохновение для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала», — отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Всего в голосовании приняли участие почти 80 тысяч человек. Отмечается, что голосование за участников Зала славы будет проходить ежегодно — он будет регулярно пополняться новыми проектами.

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Игры #Экшены
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