Объявлены лучшие российские игры всех времен

Завершилось пользовательское голосование за первых представителей Зала славы российской индустрии видеоигр. Из 37 игровых проектов пользователи выбрали тройку лидеров, сообщается на официальном сайте организаторов.

Победителями стали «Космические рейнджеры», научно-фантастическая RPG с элементами пошаговой стратегии от судии Elemental Games, Atomic Heart, приключенческий шутер, разработанный студией Mundfish, а также головоломка «Тетрис», разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым.

«Зал Славы — это не только своеобразная аллея звезд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и вдохновение для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала», — отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.

Всего в голосовании приняли участие почти 80 тысяч человек. Отмечается, что голосование за участников Зала славы будет проходить ежегодно — он будет регулярно пополняться новыми проектами.