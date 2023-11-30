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Сколько можно хранить шампанское

Источник:
РИА Новости
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Игристые и шампанские вина стоит хранить не более полугода, рассказал президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

По его словам, игристые напитки никак не улучшаются при домашнем хранении, а только теряют в своих свойствах. Поэтому срок их хранения ограничивается шестью месяцами при соблюдении правильных условий.

В частности, шампанское следует хранить в месте, где поддерживается пониженная температура. Идеальной считается от 10 до 15 градусов. Если температура выше, то в бутылке со временем образуется избыток углекислого газа.

Титов также опроверг некоторые мифы, связанные с шампанским. Так, выпуклость на дне бутылке не является показателем качества, поскольку многие элитные игристые вина его не имеют. Кроме этого, металлическая пробка не является показателем низкого качества игристого вина.

Эксперт уточнил, что аромат шампанского лучше всего раскроют специальные стаканы. Хорошо подойдут для этого бокалы формы «Мария-Антуанетта» и классический «тюльпан».м

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных

GammiPluh

И зачем словоблудие, съезди к парням на СВО и поддержи их там

Drej

Да, да Киев в Куев уже переименовали -