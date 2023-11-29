Российские военные ослепили спутник‑шпион над Крымом

Российские системы РЭБ ослепили космический спутник Sentinel-1, не позволив сделать снимки Крыма в радиолокационном диапазоне. На месте Севастополя оказался изображен огромный белый прямоугольник.

Соответствующее изображение опубликовал телеграм-канал «Тактический галстук». Отмечается, что спутник попытался сделать снимок Крымского полуострова. Однако вместо данных, которые могут использоваться ВСУ, спутниковый радар показал сплошные помехи.

Работа РЭБ в Крыму Фото : © t.me/tacticalnecktie

На Sentinel-1 установлен радар, который позволяет формировать изображение земной поверхности даже в условиях помех с помощью радара, который работает на частоте 5,405 ГГц. Комплексы РЭБ ослепили спутниковый радар, использовав постановку помех.

Спутниковая группировка Sentinel-1 Европейского космического агентства находится на орбите высотой 690 километров. Аппараты обеспечивают оптический и радиолокационный мониторинг поверхности планеты.