Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сравнил западные страны со слонами, которые будут защищать Украину, считая ее членом своего стада.

Западные журналисты отметили, что усталость западных союзников от украинского конфликта напоминает «слона в комнате», то есть обстоятельство, которое все замечают, но никто о нем не говорит.

Кулеба отверг это предположение. «Я думаю, это выражение несправедливо по отношению к слонам», — приводит ТАСС слова главы МИД Украины. Он назвал слонов «мудрыми» животными.

«Если вы член стада, они всегда защищают, защищают друг друга, в каком бы состоянии они ни находились», — пояснил Кулеба. Он сравнил страны, поддерживающие Украину, со стадом слонов. «Мы члены стада, поэтому слоны будут защищать нас», — указал он.

Газета Bild ранее написала, что США и Германия хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешней линии фронта.