Объявлена дата премьеры третьего сезона шоу «Дуэты»

Новый, третий сезон шоу «Дуэты» стартует на телеканале «Россия» с 8 декабря, в проекте знаменитости споют с неожиданным партнером.

По правилам шоу «Дуэты» на сцену выходит известный артист и поет вместе с секретным партнером — между исполнителями ширма, которую убирают лишь в конце выступления.

На сцене вместе могут оказаться давние друзья, родственники, коллеги и даже враги исполнителей.

В третьем сезоне «Дуэтов» в качестве известных артистов выступят Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Любовь Успенская, Валерия, Алсу, Жасмин, Ани Лорак, Митя Фомин, Сергей Жуков, Эмин, Наташа Королева, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Кирилл Туриченко, Нюша, Хабиб, Клава Кока, Люся Чеботина и другие.

Вести проект по-прежнему будут Николай Басков и Сергей Лазарев. А первый выпуск «Дуэтов» покажут 8 декабря в 21.30 на канале «Россия».