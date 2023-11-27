Температура Земли превысила критическую отметку

Средняя температура воздуха на Земле 17 ноября 2023 года превысила значения периода 1850-1900 годов на 2,06 градуса, сообщает служба наблюдений за изменениями климата программы «Коперник».

Таким образом, 17 ноября стал первым днем за всю историю наблюдений, когда Земля прогрелась более чем на 2 градуса выше доиндустриального уровня. При этом данный порог считается климатологами критическим.

Так, согласно Парижскому соглашению, государствам необходимо ограничить потепление планеты относительно доиндустриального уровня до 2 градусов. Впрочем, стоит учитывать, что в контексте соглашения речь идет о средней температуре на протяжении нескольких лет.

Эксперты считают, что наблюдаемое повышение температуры связано с временным явлением — Эль-Ниньо, возникшим в Тихом океане прошлым летом. С текущим уровнем выбросов средняя температура на Земле повысится на 2 градуса примерно к 2046 году.

Тем не менее, новый температурный рекорд свидетельствует о том, что планета продолжает быстро нагреваться. Правительствам необходимо предпринимать дополнительные меры по сокращению выбросов, уверены климатологи.