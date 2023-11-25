Родители назвали дочь Россия‑Святосия‑Святороссия

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Отец ребенка Владимир Сухов уточнил, что Россия — его 14-й ребенок.

«Почему Россия? Потому наконец-то я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам», — рассказал Сухов.

По его словам, Россия — это основное имя девочки, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение. Когда ребенок вырастет, она сама определит свое главное имя.

Сухов отметил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. Остальных детей зовут Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья.