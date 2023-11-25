НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Родители назвали дочь Россия‑Святосия‑Святороссия

Источник:
«Газета.Ru»
109 0

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Отец ребенка Владимир Сухов уточнил, что Россия — его 14-й ребенок.

«Почему Россия? Потому наконец-то я почувствовал, что я живу в стране, которая замечательная, прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам», — рассказал Сухов.

По его словам, Россия — это основное имя девочки, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение. Когда ребенок вырастет, она сама определит свое главное имя.

Сухов отметил, что Россия родилась через полгода после рождения мальчика по имени Природа. Остальных детей зовут Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья.

Еще по теме
«И водку пили, и ругались»: чем запомнится Тулеев
Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Умер легендарный экономист Евгений Ясин
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Черная пятница на маркетплейсах: график распродаж в 2023 году
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия «свела с ума» западные ракеты
Названо самое грозное российское оружие СВО
Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост
Китай обошел западные санкции благодаря геймерам
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет
25
Новый президент Аргентины заменит нацвалюту долларом США
25
Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей
20
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому