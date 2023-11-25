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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия «свела с ума» западные ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Россия применила в зоне спецоперации на Украине эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса западные ракеты.

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS», — пишет журнал The Economist. Эти ракеты используют высокотехнологичное наведение.

Кроме этого, Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы. Российские установки РЭБ выводят из строя системы наведения и глушат радиосвязь с операторами.

Западные эксперты признают, что российские военные так усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, что успешно приземляют и уничтожают большинство беспилотников. В результате ВСУ на данный момент фактически проиграли войну дронов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Её можно понять. Западноё враньё плодит только деструкции. Показушная любовь Украины и Польши за последние...

c2h5oh76

Естественно, ты бы свой пятачок даже не высунул бы

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

Asd10

А ты сколько картошки накопал из расчёта на гектар??