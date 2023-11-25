Россия «свела с ума» западные ракеты

Россия применила в зоне спецоперации на Украине эффективные средства РЭБ, которые успешно сбивают с курса западные ракеты.

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS», — пишет журнал The Economist. Эти ракеты используют высокотехнологичное наведение.

Кроме этого, Москва добилась преимущества в битве БПЛА благодаря широкой системе средств радиоэлектронной борьбы. Российские установки РЭБ выводят из строя системы наведения и глушат радиосвязь с операторами.

Западные эксперты признают, что российские военные так усовершенствовали средства радиоэлектронной борьбы, что успешно приземляют и уничтожают большинство беспилотников. В результате ВСУ на данный момент фактически проиграли войну дронов.