Мать из Кузбасса обещала избить сына ради внимания партнера

Полиция пришла к молодой матери из Ленинск-Кузнецкого, которая отправила партнеру сообщение с угрозами, что изобьет их общего сына.

«Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота прям на стенку. Как и ты надо мной издевался, и я тогда буду издеваться над твоим чмошником маленьким», — написала мужчине мать его ребенка в мессенджере, прикрепив фото, на котором сильно сжимает щеки мальчика.

Мужчина отправил сообщение в сообщество «Инцидент Кузбасс», попросив о помощи. По его словам, девушка так пыталась его удержать.

После публикации этой информации в Сети к 23-летней девушке пришли инспекторы по делам несовершеннолетних. Предварительно, четырехмесячный мальчик и его четырехлетняя сестра н пострадали, но детей отправили в медучреждение для тщательного обследования, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Мать пояснила полицейским, что сообщения с угрозами насилия в отношении младшего ребенка отправила отцу малыша с целью привлечь его внимание. Проверка продолжается.