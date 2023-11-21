Пересильд, Ургант и другие попросили отпустить Беркович из СИЗО

Артисты и общественные деятели, в числе которых Юлия Пересильд, Иван Ургант, Данила Козловский, попросили отпустить режиссера Евгению Беркович из СИЗО на похороны бабушки.

Евгения Беркович находится под следствие по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Дело возбудили после постановки спектакля «Финист Ясный Сокол», где Беркович была режиссером. По этой же статье задержана сценарист Светлана Петрийчук.

Актеры и общественники опубликовал письмо к омбудсмену Татьяне Москальковой, где просят изменить меру пресечения женщинам.

«Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку» — говорится в письме, опубликованном «Новой газетой».

В защиту Беркович выступили Евгений Миронов, Людмила Улицкая, Вениамин Смехов, Александр Сокуров, Андрей Смирнов, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Николай Солодников, Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Иван Ургант.