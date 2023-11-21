НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пересильд, Ургант и другие попросили отпустить Беркович из СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
378 0
Фото: © @ebberkovich

Артисты и общественные деятели, в числе которых Юлия Пересильд, Иван Ургант, Данила Козловский, попросили отпустить режиссера Евгению Беркович из СИЗО на похороны бабушки.

Евгения Беркович находится под следствие по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Дело возбудили после постановки спектакля «Финист Ясный Сокол», где Беркович была режиссером. По этой же статье задержана сценарист Светлана Петрийчук.

Актеры и общественники опубликовал письмо к омбудсмену Татьяне Москальковой, где просят изменить меру пресечения женщинам.

«Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку» — говорится в письме, опубликованном «Новой газетой».

В защиту Беркович выступили Евгений Миронов, Людмила Улицкая, Вениамин Смехов, Александр Сокуров, Андрей Смирнов, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Николай Солодников, Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Иван Ургант.

Еще по теме
Валя Карнавал надела корону и оголила грудь
Сын Жанны Фриске Платон показал музыкальный талант
Блогер Лерчек закрыла все долги
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» опубликовала откровенное фото
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский категорически отверг идею переговоров с Россией
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Прилепин высказался о версиях гибели Пригожина
Депутат Госдумы возмутился подорожанием презервативов
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

urbasik

Дайте ему винтовку пусть в Авдеевку едет.