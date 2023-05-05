Режиссера и драматурга заподозрили в оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук из свидетелей превратились в подозреваемых в деле о публичном оправдании терроризма.

Уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) возбудили после постановки спектакля «Финист Ясный Сокол» в московском театре «Дочери СОСО».

Постановка Беркович по пьесе Петрийчук рассказывает российских женщинах, которые бегут в Сирию, чтобы там стать женами террористов.

Премьера спектакля «Финист Ясный сокол» состоялась в 2020 году, а в 2022 году постановка получила премию «Золотая Маска» в двух номинациях — «Лучшая работа драматурга» и «Лучшая работа художника по костюмам».

«Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на "подозреваемые" и задержали», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.