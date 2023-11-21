Черная пятница на маркетплейсах: график распродаж в 2023 году

Черная пятница в 2023 году начнется в последнюю пятницу ноября, ее продолжительность зависит от конкретного продавца, обычно это три-четыре дня. Некоторые маркетплейсы уже запустили главную предновогоднюю распродажу. Когда искать самые большие скидки и как избежать обмана со стороны магазинов?

Участие в Черной пятнице подтвердили все крупные площадки — AliExpress, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет». Полный перечень участников доступен на официальном сайте Черной пятницы.

Когда Черная пятница в 2023 году

Черная пятница в России в 2023 году продлится три дня — распродажа официально стартует 23 ноября (четверг) в 00.00 по московскому времени и завершится 26 ноября (воскресенье) в 23.59 по Москве.

Однако организаторы не ограничивают участников в сроках — каждый продавец вправе самостоятельно выбрать подходящий период распродажи. Некоторые ретейлеры начали распродажу заранее и завершат акцию только в конце ноября.





Маркетплейс





Даты распродажи

Официальная страница AliExpress с 23 по 29 ноября

Посмотреть товары-участники Wildberries с 23 по 26 ноября

Посмотреть товары-участники Ozon с 14 по 30 ноября

Посмотреть товары-участники «Яндекс.Маркет» с 20 по 26 ноября

Посмотреть товары-участники «Мегамаркет» с 13 по 30 ноября

Посмотреть товары-участники

Когда самые большие скидки

На AliExpress Черная пятница началась с разогрева, который проходит с 20 по 22 ноября. Во время разогрева покупатель может получать купоны продавцов, а также добавлять товары в корзину, будущие скидки уже анонсированы на странице товара. Рекомендуется искать товары с тегом «Низкая цена» — 24 и 25 ноября их будет можно купить очень выгодно.

«Яндекс.Маркет» обещает самые низкие цены в период с 22 по 25 ноября. Участникам распродажи доступны задания с вознаграждениями — например, за суммарную покупку на 6 тысяч рублей клиента ждет бонус в 1 тысячу баллов. Каждый балл равен одному рублю.

Распродажа Черная пятница Фото: © скриншот «Яндекс.Маркет»

Ozon обещает максимальные скидки с 24 по 30 ноября. Особенно выгодные предложения будут ограничены определенным количеством товара — как только он закончится, распродажа завершится.

На Wildberries скидки в рамках Черной пятницы действуют на выборочный ассортимент, а размер скидок зависит от категории товара. Количество акционных позиций ограничено, поэтому имеет смысл активно мониторить сайт в первый день распродажи 23 ноября.

«Мегамаркет» вводит повышенный возврат бонусами «Спасибо» за покупки в Черную пятницу. Поэтому на этой площадке необходимо внимательно изучать не только цены, но и предлагаемые бонусы — в некоторых случаях они могут доходить до 99% от суммы покупки.

В 2022 году участники Черной пятницы заказали на Wildberries товары на общую сумму более 106 миллиарда рублей.

Как проверить реальность скидки

В каждом товарном сегменте есть своя наценка и маржинальность — уровень заработка ретейлера. Так, в электронике маржинальность обычно в районе 15%, поэтому настоящие скидки не могут быть выше 5-10%.

Значительно больше продавцы маркетплейсов зарабатывают на одежде и аксессуарах, поэтому здесь вполне реальны крупные скидки — вплоть до 70%, особенно если речь идет о старых коллекциях.

Как проверить, настоящая ли скидка в дни распродажи? Недобросовестные продавцы в погоне за покупателями сначала завышают цену на товар, а затем снижают ее, выставляя привлекательную скидку.

Чтобы не купиться на эту уловку, нужно добавить товары в корзину заблаговременно и отслеживать цены. Также стоит проверить, сколько товар стоил месяц назад. Для этого достаточно посмотреть в поисковиках кеш нужной страницы со старыми данными.