Третий человек погиб в Кузбассе во время урагана

Третьей жертвой урагана, бушевавшего в Кузбассе в воскресенье, стал мужчина, на которого упала крыша.

Кровля улетела со здания в Новом Городке Беловского муниципального округа. Она придавила 66-летнего сторожа — он умер на месте, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сила ветра в Кузбассе в воскресенье достигала 35 метров в секунду. Произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, восьми основных водозаборов, девяти угольных предприятий. Более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.

Из-за урагана пострадали 18 человек. Еще двое погибли — их автомобиль раздавило деревом в Новокузнецке.