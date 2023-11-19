Упавшее на авто дерево в Новокузнецке насмерть раздавило двоих

Дерево рухнуло на проезжавший автомобиль в Новокузнецке, погибли двое человек, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло днем в воскресенье. Дерево упало на проезжавшую машину вблизи жилого дома в Заводском районе. Погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. По данным соцсетей, они ехали на похороны.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Также около торгового центра «Сити Молл» в Новокузнецке женщину придавило упавшей вывеской. Очевидцы помогли достать пострадавшую, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ураган накрыл Сибирь в воскресенье. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. У домов срывало крыши, падали деревья. По данным «Россетей Сибирь», электричества лишились десятки тысяч абонентов.